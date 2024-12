Acaba un any molt positiu per a la renda variable

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van registrar lleugeres caigudes en la penúltima sessió de l’any, en un context d’incertesa als mercats globals. Tot i això, el balanç anual és clarament positiu per a la renda variable. L’Eurostoxx-50, índex de referència europeu, va registrar una rendibilitat anual pròxima al 8,50%, amb el DAX alemany al capdavant amb un increment de prop del 19%. En canvi, el CAC francès va quedar notablement endarrerit, finalitzant l’any amb pèrdues, per sota del 0%. A l’altra banda de l’Atlàntic, la renda variable nord-americana va sobresortir amb l’S&P-500 i el Nasdaq-100 registrant increments superiors al 25% anual, marcant un dels diferencials de rendibilitat més amplis de la història entre les borses americanes i les europees. A l’Àsia, el Nikkei japonès i el Hang Seng xinès van tancar l’any amb guanys propers al 19%, tot i les fortes oscil·lacions i els períodes de correcció durant el transcurs de l’any. Pel que fa a la renda fixa, els rendiments es van mantenir atractius en diversos segments del mercat. A Europa, els bons d’alta qualitat i els venciments a llarg termini van captivar l’interès inversor en un escenari de baixades de tipus d’interès continuades. Als Estats Units, l’estabilització dels tipus va afavorir una apreciació moderada dels bons, amb rendibilitats atractives, tot i que el ritme de retallades es preveu més gradual per part de la Reserva Federal. De cara al 2025, s’espera que la volatilitat i la incertesa continuïn marcant el ritme dels mercats. Entre les qüestions clau hi ha l’impacte dels estímuls fiscals i econòmics a la Xina. Bon 2025!