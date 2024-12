La borsa japonesa recupera els 40.000 punts

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir l’última sessió de la setmana amb pujades moderades, enmig d’una setmana atípica marcada per les festivitats nadalenques i els ajustos en els horaris de negociació. Aquesta també és la darrera setmana completa de l’any, abans de les dues sessions finals de dilluns i dimarts, que tancaran el 2024 i permetran fer balanç anual. A l’Àsia, el selectiu sud-coreà va registrar pèrdues significatives per tercera jornada consecutiva, afectat per la crisi política interna i la debilitat del won. Ahir, la destitució del president interí, que ocupava el càrrec des de feia només dues setmanes, va afegir incertesa al panorama. En canvi, al Japó, el Nikkei-225 va repuntar un 1,80% i va recuperar els 40.000 punts sencers gràcies a unes dades macroeconòmiques favorables. Per contra, el ien es va continuar debilitant enfront de l’euro, perdent prop d’un 5% en la comparativa al desembre. Aquest moviment respon, en part, a la menor probabilitat de pujades dels tipus d’interès del Banc del Japó, després de conèixer-se una inflació subjacent a Tòquio del 2,4% interanual al desembre, lleugerament per sota del 2,5% esperat pels analistes. A més, la taxa d’atur es va mantenir estable en el 2,5%, en línia amb les previsions, mentre que la producció industrial va retrocedir menys del previst i les vendes minoristes van augmentar fins al 2,8% interanual al novembre, des de l’1,5% de l’octubre. A Espanya, les vendes minoristes van créixer un 2% interanual al novembre, encadenant cinc mesos consecutius de pujades, tot i situar-se 3,4 punts per sota del mes anterior.