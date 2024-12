L’economia del Regne Unit s’estanca

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb descensos moderats, seguint la inèrcia negativa de la setmana anterior, en què l’Eurostoxx-50 va registrar una caiguda del 2,13%. Al llarg de la sessió, els mercats va girar la tendència cap a un to més mixt, que va culminar amb un tancament negatiu amb l’excepció del FTSE-100 anglès. A Wall Street, els principals mercats van iniciar la setmana amb optimisme. A l’Àsia, el selectiu japonès va tancar amb guanys de l’1,16%, impulsat en part per la pujada de Nissan de més del 25% en els darrers dies. El gegant automobilístic, juntament amb Honda, busca tancar una fusió el 2025 que podria incloure Mitsubishi en la creació d’una empresa hòlding conjunta. En l’àmbit macroeconòmic, l’economia espanyola va consolidar el creixement amb un avanç trimestral del 0,8% entre el juliol i el setembre, en línia amb les previsions del consens. En termes interanuals, el PIB va augmentar fins al 3,3%, superant el 3,2% del trimestre anterior i refermant el lideratge d’Espanya dins de l’eurozona, davant les dificultats econòmiques de França i Alemanya. Tot i això, l’increment interanual va quedar lleugerament per sota de l’esperat (3,4%). D’altra banda, el Regne Unit va presentar un estancament del PIB el tercer trimestre, davant de les previsions de creixement del 0,1%, marcant una variació interanual del 0,9%, per sota del consens. Aquesta desacceleració s’agreuja amb la resposta negativa als pressupostos, que inclouen augments significatius d’impostos. El Banc d’Anglaterra preveu un creixement nul en l’últim trimestre de l’any, amb senyals de contracció al sector privat.