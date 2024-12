Setmana de correccions al mercat de renda variable

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir ahir amb baixades contundents, al voltant del punt percentual, prolongant la tendència negativa de la jornada anterior. Les caigudes van prosseguir a Wall Street, allargant la mala ratxa dels índexs americans després de la reunió de tipus de la Fed, en confirmar un ritme de retallades més distès per al 2025. D’aquesta manera concloïa una setmana molt negativa per a la renda variable en l’àmbit global, en especial per a l’americana i el sector tecnològic. En relació amb les criptomonedes, el bitcoin ha patit els últims tres dies fortes caigudes, acumulant més d’un 10% durant la sessió europea, allunyant-se de la fita dels 100.000 dòlars després de la reunió de la Fed. En l’àmbit macroeconòmic, va concloure una setmana intensa de reunions de bancs centrals i decisions de tipus d’interès, amb el Banc Popular de la Xina mantenint els tipus d’interès a un i cinc anys inalterats en el 3,10% i el 3,60%, respectivament, tal com havia previst el consens del mercat. A l’Àsia, es va publicar la inflació subjacent del Japó, que mesura la inflació excloent aliments i energia, i aquesta va repuntar de manera agressiva al novembre fins al 2,7% interanual des del 2,3%, reforçant les especulacions sobre una possible pujada dels tipus d’interès al gener. A Europa, l’índex de preus de producció d’Alemanya va repuntar al novembre fins al 0,5% en termes mensuals des del 0,2% a l’octubre. D’altra banda, les vendes al detall del Regne Unit van registrar un retrocés en termes interanuals, des del 2% fins al 0,5% al novembre. El deflactor de consum privat PCE als EUA va pujar lleugerament.