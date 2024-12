Les vendes s’imposen a les borses

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la sessió amb fortes caigudes, superiors a l’1%, reflectint l’impacte del tancament negatiu a Wall Street, on el Nasdaq-100 i l’S&P-500 van retrocedir un 3,56% i un 2,95%, respectivament. Aquest moviment a la baixa es va produir després que la Reserva Federal dels EUA anunciés una reducció de 25 punts bàsics en els tipus d’interès, situant-los entre el 4,25% i el 4,50%. Tot i que la decisió estava prevista pel consens del mercat, el banc central va refredar les expectatives de noves retallades els pròxims mesos, projectant només dues baixades el 2025 i dues més el 2026. Paral·lelament, la Fed va revisar les previsions d’inflació a l’alça fins al 2,5% per al 2025, mentre que les perspectives d’atur es van ajustar a la baixa. El sector tecnològic va liderar les pèrdues, amb 99 de les 100 empreses del Nasdaq 100 tancant en vermell, mentre que el sector industrial també va experimentar pèrdues significatives. En el mercat de renda fixa, es van registrar ampliacions significatives en les rendibilitats dels trams llargs tant als EUA com a Europa, amb el bo a 10 anys americà per sobre del 4,50%. Els bancs centrals van tornar a marcar la jornada ahir, amb diverses reunions programades al Japó, al Regne Unit, Mèxic, Suècia i Noruega. D’una banda, el Banc del Japó va mantenir els tipus en el 0,25%, tal com s’esperava, però va deixar oberta la possibilitat d’una pujada en la pròxima reunió. Al Regne Unit, el Banc d’Anglaterra també va optar per mantenir la seva taxa en el 4,75% per fer front a una inflació persistent. El PIB dels EUA va créixer un 3,1% anualitzat al tercer trimestre.