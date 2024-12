La inflació a la zona euro repunta fins al 2,2%

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals índexs europeus van obrir sense una direcció definida, en espera de la dada d’inflació de la zona euro. A Wall Street, les borses van iniciar el dia amb pujades moderades, expectants a la reunió de la Reserva Federal i als possibles ajustos en la taxa d’interès de referència als EUA. En aquest context, el sector bancari va liderar les pèrdues a la sessió prèvia, atès que és especialment sensible als canvis dels tipus d’interès. El Dow Jones, per la seva banda, va tancar amb pèrdues per novena sessió consecutiva, registrant la pitjor ratxa des del 1978. A l’Àsia, els mercats van mostrar un comportament dispar: la borsa japonesa va retrocedir un 0,73%, mentre que l’índex de Hong Kong va repuntar un 0,83% després de tres jornades consecutives a la baixa. En l’àmbit macroeconòmic, el focus d’atenció es va traslladar a la reunió de la Fed, que anunciaria la decisió sobre tipus d’interès a les 20 hores. El mercat havia assumit pràcticament de forma unànime una baixada de 25 punts bàsics, amb una probabilitat estimada del 95,4%. A la zona euro, la lectura final de l’IPC va confirmar un repunt de la inflació al novembre. Tot i això, l’increment interanual del 2,2% va ser més contingut del que preveia el consens d’analistes, situant-se dues dècimes per sobre del mes anterior, però una per sota de les estimacions. La dada va animar els mercats europeus, que van capgirar la tendència negativa a mitjan sessió. Al Regne Unit, l’IPC general va escalar fins al 2,6% interanual al novembre, des del 2,3% del mes anterior, alineant-se amb les previsions del mercat.