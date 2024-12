La confiança inversora de la zona euro repunta

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb baixades moderades, en espera de les referències macroeconòmiques de la jornada. Ahir va destacar la caiguda de l’IBEX-35 (-1,62%) i de l’índex italià MIB (-1,22%). En canvi, el CAC-40 va tancar en positiu (+0,12%), tot i ser l’únic índex amb pèrdues des de principi d’any a causa de la inestabilitat política. A l’Àsia, l’índex Hang Seng va registrar un descens del 0,72%, afectat per les febles dades d’activitat de la Xina, que reflecteixen la debilitat de la demanda interna en un context d’expectatives pels estímuls econòmics anunciats pel govern. Malgrat aquest escenari, l’executiu xinès ha mantingut la previsió de creixement del PIB per al 2025 en el 5% interanual, gràcies a unes exportacions sòlides. En l’àmbit macroeconòmic, l’índex ZEW de confiança inversora de l’eurozona va repuntar al desembre fins als 17 punts, en comparació amb els 12,5 del mes anterior, superant les previsions del consens d’analistes, que anticipaven un retrocés fins als 12,2 punts. Així, el sentiment inversor cap a la zona euro es manté en terreny positiu, evidenciant una millora continuada de les perspectives econòmiques per tancar l’any i encarar el 2025. Paral·lelament, l’índex ZEW de confiança inversora d’Alemanya va sorprendre en situar-se en 15,7 punts, amb un augment mensual significatiu de 8,3 punts. En canvi, l’índex IFO de confiança empresarial alemanya va mostrar l’altra cara de la moneda, prolongant la tendència descendent i refermant l’estancament de l’economia alemanya. Al Regne Unit, la taxa d’atur es va mantenir estable a l’octubre, situant-se en el 4,3%.