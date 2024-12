Jornada marcada pels PMI

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la setmana amb baixades moderades, en espera de les dades de PMI de la zona euro. Als EUA, Wall Street va obrir amb suaus pujades, amb la mirada sobre la reunió de la Fed de demà. De manera similar, els selectius japonesos van tancar plans, en espera de la reunió de tipus d’interès del Banc del Japó de dijous. En l’àmbit macroeconòmic, els índexs PMI manufacturer i de serveis van mostrar tendències dispars al desembre. La lectura preliminar de l’índex de manufactura va retrocedir fins als 42,5 punts, des dels 43,1 registrats el mes anterior, marcant un empitjorament continuat en el sector industrial. En contrast, el PMI de serveis va repuntar fins als 51 punts, des dels 49,5 anteriors, retornant a zona d’expansió. Aquesta millora va contribuir a un augment de l’índex compost, que combina ambdós sectors, situant-se en 49,5 punts, quasi trencant el punt d’inflexió entre la contracció i l’expansió. En la lectura per països, Alemanya i França van destacar per la divergència en les economies: mentre que la manufactura es va deteriorar encara més, els serveis van registrar una clara millora, agreujant així les debilitats estructurals en les perspectives industrials d’ambdues potències. A l’altra banda de l’Atlàntic, es va publicar el PMI de serveis americà, que va superar àmpliament les expectatives, situant-se prop dels 60 punts. Per contra, el sector manufacturer segueix debilitant-se, concretament es va situar en 48,3%. A la Xina, la taxa d’atur es va mantenir estable en el 5% al novembre, respecte del mes anterior, i en línia amb les expectatives del consens. Aquesta estabilitat ha alleujat les preocupacions sobre el mercat laboral.