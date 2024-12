La producció industrial de l’eurozona es manté estable

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals índexs europeus van obrir lleugerament a l’alça, tancant una setmana marcada per la baixada de tipus d’interès del BCE anunciada dijous. A Europa, les reaccions de la renda variable van ser poc significatives, ja que la decisió estava en línia amb el que anticipava el mercat. La majoria d’índexs del continent van finalitzar la setmana prop dels nivells inicials. En negatiu van destacar l’IBEX espanyol i el CAC francès, que van caure prop del 2% i l’1%, respectivament, per uns resultats empresarials decebedors i la persistent inestabilitat política. A l’Àsia, les borses xineses i japoneses van registrar fortes baixades ahir, afectades per la falta de detalls sobre els estímuls econòmics promesos pel govern xinès.

En renda fixa, els trams llargs de la zona euro van experimentar un repunt notable. La rendibilitat del Bund alemany a deu anys va incrementar-se en més de 10 punts bàsics, impulsada per dos factors principals: la incertesa prèvia a la reunió del BCE sobre l’abast de la retallada de tipus (finalment fixada en 25 punts bàsics) i la possibilitat que el cicle de retallades es desenvolupi a un ritme més pausat del previst inicialment. A més, el to menys dovish del discurs de Lagarde també va contribuir a aquest comportament. En l’àmbit macroeconòmic, el PIB del Regne Unit va retrocedir un 0,1% intermensual a l’octubre, igual que el mes anterior, i en contrast amb la previsió del consens d’un augment del 0,1%. En el conjunt de la zona euro, es va donar a conèixer la dada de producció industrial de l’octubre, la qual es va mantenir estable en el 0% mensual, alleujant les preocupacions d’un major deteriorament de la manufactura europea.