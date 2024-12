Tota l’atenció avui sobre la decisió del BCE

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals índexs europeus van obrir la sessió sense una tendència clara, amb un lleuger biaix baixista. La borsa espanyola va ser la més castigada de la jornada, llastrada per la caiguda del gegant tèxtil Inditex, que va presentar els resultats del tercer trimestre amb unes vendes i un benefici lleugerament per sota de les previsions dels analistes. A Wall Street, l’obertura va ser clarament positiva després de la dada més esperada de la jornada, la inflació americana, dada clau a escassos dies de la reunió de la Reserva Federal, prevista per al 18 de desembre. En l’àmbit macroeconòmic, l’IPC dels Estats Units va repuntar al novembre, amb un increment d’una dècima fins al 2,7% interanual. El mes anterior ja havia augmentat dues dècimes. Addicionalment, la variació de l’IPC subjacent, que exclou aliments frescos i energia, es va mantenir per tercer mes consecutiu en el 3,3% interanual, decebent els analistes, que esperaven una baixada. Aquesta dada dificultaria l’objectiu de la Reserva Federal de seguir rebaixant els tipus d’interès i les dades macroeconòmiques sembla que no recolzen la rebaixa. Tot i això, els analistes pronostiquen una rebaixa de 25 punts bàsics amb una probabilitat del 90%. Cada cop més hi ha més analistes que preveuen una pausa en la rebaixa de tipus i una menor flexibilització el 2025. Pel que fa a la política monetària, el Banc del Canadà va abaixar els tipus d’interès en 50 punts bàsics, fins al 3,25%, en línia amb les expectatives del mercat. No obstant això, tota l’atenció està avui en la darrera reunió de tipus de l’any del Banc Central Europeu.