La inflació a Alemanya repunta fins al 2,2%

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb baixades contingudes després d’un tancament mixt la jornada anterior, cotitzant els dubtes dels inversors en espera de la gran cita de la setmana, la reunió del Banc Central Europeu, que es produirà demà al migdia. A Wall Street l’obertura, per contra, va ser en positiu la vigília de la publicació de la dada d’inflació americana. A l’Àsia, les borses xineses van tancar de nou en verd després dels nous estímuls anunciats des de Pequín, amb una política monetària més flexible prevista per a l’any vinent. En l’àmbit macroeconòmic, la lectura final de l’IPC d’Alemanya va mostrar un repunt de la inflació al novembre, situant-se en un 2,2% interanual, tal com preveia el consens d’analistes. Així, els preus al consum es van incrementar dues dècimes respecte al mes anterior, superant l’objectiu inflacionari del 2% establert pel BCE. En política monetària, el Banc de la Reserva Federal d’Austràlia va decidir mantenir els tipus d’interès inalterats en el 4,35%, en línia amb el que anticipava el mercat. Pel que fa a les matèries primeres, el Banc Popular Xinès va reprendre la compra d’or amb l’objectiu de reduir la dependència del dòlar nord-americà. Després d’haver congelat les compres des de l’abril del 2024, el gegant asiàtic ha tornat a incrementar les seves reserves, aprofitant que el preu de l’unça d’or ha retrocedit des dels màxims històrics fins a prop dels 2.600 dòlars. En l’àmbit empresarial, es van conèixer els resultats de diverses grans companyies com Oracle i TSM. D’una banda, la companyia de software nord-americana va caure un 8% en l’after-hours.