Repunt dels mercats xinesos a l’anunciar-se nous estímuls

Les borses europees van obrir amb alces generalitzades, destacant la pujada de l’índex francès per sobre d’altres referències. A l’altra banda de l’Atlàntic, Wall Street iniciava la jornada amb dubtes, amb notícies com la investigació antimonopoli de la Xina contra Nvidia o els rumors de fusió entre Omnicom i Interpublic, que creen amb la seva unió l’agència de publicitat més gran del món. A l’Àsia, el selectiu de Hong Kong va tancar la sessió amb contundents pujades de vora un 3% alhora que el iuan repuntava després d’anunciar-se nous estímuls econòmics des de Pequín. El president Xi Jinping va indicar que el proper any adoptaria una estratègia “moderadament laxa”. La clau de la setmana estarà en la decisió de tipus d’interès del BCE, prevista per dijous els mercats anticipen una retallada de 25 punts bàsics en la taxa de referència de l’eurozona, davant un context que combina un repunt de la inflació amb febles dades d’activitat. En l’àmbit macroeconòmic, ahir la inflació a la Xina va decebre amb un nou retrocés al novembre, situant-se en un 0,2% interanual, lleugerament per sota del 0,3% del mes anterior. Amb això incompleix l’expectativa del consens d’un repunt fins al 0,5% interanual. Addicional al continent asiàtic, es va conèixer la lectura final del PIB del tercer trimestre del Japó, que ha superat les previsions dels analistes tot i un fort retrocés respecte al trimestre anterior. Així, el creixement econòmic va avançar un 1,2% en el còmput anual i un 0,3% en el trimestral, respectivament. Avui es coneixerà la dada d’IPC d’Alemanya que ens donarà indicis de la dada global de l’eurozona. A escala empresarial, aquesta setmana es presenten els resultats trimestrals de grans companyies cotitzades com Oracle, Adobe, Inditex, Broadcom o Costco.