La dada del mercat laboral americà sorprèn

La jornada d’ahir es va desenvolupar amb l’atenció posada en l’informe oficial d’ocupació dels Estats Units, publicat al migdia horari d’Andorra. Aquest document és essencial per analitzar l’estat del mercat laboral nord-americà i les possibles implicacions per a la política monetària de la Reserva Federal. Els analistes esperaven una recuperació amb la creació de 200.000 llocs de treball, després de les disrupcions causades pels huracans i la vaga de Boeing. Finalment, la dada va superar les estimacions i es va situar en 227.000. A Espanya, l’IBEX-35 obria posant el punt final a la ratxa de sis pujades consecutives, en nivells no vistos des del 2010. Les accions de Puig van destacar negativament, amb una caiguda del 7% per problemes de qualitat detectats en productes de la marca Charlotte Tilbury. En contraposició, Acciona va liderar les pujades gràcies a una millora de recomanació emesa per Morgan Stanley. A Europa, les dades del producte interior brut (PIB) del tercer trimestre publicades per Eurostat van mostrar un creixement del 0,4% tant a la zona euro com al conjunt de la Unió Europea, dues dècimes més que el trimestre anterior. En termes interanuals, el PIB va augmentar un 0,9% a la zona euro i un 1% a la UE. Entre els països més destacats hi havia Irlanda, amb un creixement del 3,5%, mentre que Hongria registra la major contracció. Als mercats de renda fixa, el bo francès va experimentar un descens en la rendibilitat fins a nivells prop del 2,85%, gràcies a la confiança que Marine Le Pen va transmetre sobre l’aprovació imminent dels pressupostos del país.