El bitcoin assoleix els 100.000 dòlars per primer cop

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades moderades, malgrat el clima polític a França, on la moció de censura al primer ministre, Michel Barnier, posa el president, Emmanuel Macron, davant la necessitat de nomenar un substitut abans de demà. En aquest context, la pujada de l’IBEX-35 va destacar gràcies a l’impuls del sector bancari. A l’altra banda de l’Atlàntic, Wall Street va tenir una obertura amb lleugeres baixades després que els tres grans índexs renovessin màxims històrics en la sessió anterior. El gran protagonista de la jornada, però, va ser el bitcoin, que va superar la barrera històrica dels 100.000 dòlars dimecres, acumulant una revalorització de doble dígit pròxima al 50% des de la victòria de Donald Trump a les eleccions presidencials dels Estats Units. Trump, conegut pel suport als actius digitals, va anunciar el pla d’establir un marc regulador favorable per als actius digitals, així com la creació d’una reserva nacional de bitcoin, fet que ha alimentat l’entusiasme dels inversors. En l’àmbit macroeconòmic, es van publicar les dades de vendes minoristes a la zona euro corresponents a l’octubre, que van registrar una contracció del 0,5% intermensual, una dècima més del que anticipava el consens d’analistes (-0,4%). Aquestes xifres afegeixen pressió a l’economia europea, que continua atrapada entre febles dades d’activitat i una inflació persistent. En una compareixença recent, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va refermar que la inflació continuarà disminuint el 2025, tot i que va advertir d’un augment transitori durant els darrers mesos del 2024.