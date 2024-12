L’ISM no manufacturer americà decep els analistes

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van començar la sessió amb pujades lleus, però a l’expectativa de la situació política a França, les referències macroeconòmiques i la compareixença de Christine Lagarde, presidenta del BCE, a escassos dies de la pròxima reunió de tipus d’interès. Des de l’Àsia arribaven notícies que rebaixaven la tensió viscuda dimarts, quan a Corea del Sud el president va intentar un cop d’Estat, fet que va impactar els mercats financers del país, amb caigudes properes al 3% en les seves borses. A Wall Street, l’obertura va tornar a ser positiva després que l’S&P-500 i el Nasdaq-100 renovessin màxims històrics en la sessió prèvia. En to de bancs centrals, la presidenta del BCE va indicar que l’organisme espera que la inflació de la zona euro es pugui situar inclús per sota de l’objectiu del 2%, tot i que la dada podria repuntar puntualment. No va avançar gaire el seu enfocament de cara a la reunió de la setmana vinent, tot i que alguns membres ja se han pronunciat clarament a favor d’una nova baixada dels tipus d’interès. En l’àmbit macroeconòmic, el focus del dia va recaure sobre els PMI de serveis publicats per a les principals economies globals, incloent la zona euro, el Regne Unit, els EUA, el Japó i la Xina. A l’eurozona, el sector serveis va tornar a entrar en contracció, amb l’indicador caient fins als 49,5 punts al novembre, des dels 51,6 del mes anterior. Finalment, als EUA es va publicar l’ISM no manufacturer, l’indicador equivalent al PMI serveis, que va decebre els analistes, baixant amb força respecte a les previsions, situant-se en 52,1 per sota de les previsions i de les dades anteriors.