Pendents del PMI de serveis de l’eurozona i dels EUA

Els principals índexs europeus van obrir amb pujades moderades, seguint l’impuls d’un tancament molt positiu a la borsa japonesa, que es va anotar guanys de gairebé un 2% gràcies a unes restriccions a les exportacions tecnològiques dels Estats Units a la Xina menys severes de l’anunciat prèviament. No obstant això, les borses europees es van mantenir atentes a la situació política a França, on avui podria tenir lloc una moció de censura contra el primer ministre, Michel Barnier, que mourà els mercats europees, en especial la cotització del bo francès, que ja es va veure afectat dilluns. Aquest esdeveniment es produeix davant la falta de consens sobre els pressupostos estatals, que també genera incertesa sobre el futur immediat del govern. A l’altra banda de l’Atlàntic, Wall Street va començar la jornada sense canvis respecte a dilluns. Ahir es va anunciar que el president de Corea del Sud va declarar la llei marcial d’emergència, provocant que la divisa del país s’enfonsés. La decisió es va prendre, segons el dirigent, per fer front a l’oposició, que paralitza el govern amb activitats antiestatals i pro nord-coreanes. En l’àmbit macroeconòmic, es van publicar les enquestes JOLT d’ofertes de treball als EUA, un indicador essencial per analitzar la salut del mercat laboral. Tot i que les preocupacions sobre l’ocupació s’han moderat recentment, la dada resta rellevant per a la Reserva Federal en el context de les decisions de política monetària. La dada va registrar un augment fins als 7,74 milions a l’octubre, que es produeix després de mesos de caigudes. L’atenció se centra avui en la publicació del PMI de serveis del novembre de la zona euro, el Regne Unit, els EUA i el Japó.