La recessió manufacturera no cessa a l’eurozona

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la sessió amb descensos, arrossegades per la inestabilitat política a França i la debilitat de l’euro. En aquest context, el CAC-40 francès va liderar les caigudes, penalitzat per la incertesa entorn als pressupostos, el marc fiscal i una possible moció de censura al govern. Durant la jornada Barnier va indicar que estava disposat a cedir certes demandes de Marine Le Pen per tal de tenir el suport suficient per tal que s’aprovin els pressupostos, fet que va permetre que l’índex francès recuperés la pèrdua inicial. Mentrestant, a Wall Street, els tres principals índexs van obrir amb lleugeres pujades, després del tancament semifestiu de divendres, amb els inversors atents a les dades de manufactura i les dades del consum minorista amb l’esperat Black Friday, en què els americans inicien les compres nadalenques, i per tant avaluar com de robust segueix el consum americà. En el pla macroeconòmic, la taxa d’atur de l’octubre a la zona euro es va mantenir estable, en el 6,3%, en línia amb les previsions del consens d’analistes. Això va alleujar les preocupacions pel mercat laboral, però va redirigir el focus cap a l’activitat econòmica. En aquest sentit, el PMI manufacturer de l’eurozona es va situar en 45,2 punts, una nova contracció respecte als 46 punts de l’octubre, complint les expectatives del mercat. Aquesta lectura confirma la persistència de la recessió en la manufactura europea, que segueix sense mostrar senyals de recuperació a curt termini. A l’altra banda de l’Atlàntic, els mercats esperaven amb interès la publicació de l’ISM manufacturer als Estats Units.