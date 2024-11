La inflació de la zona euro repunta fins al 2,3%

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir va concloure l’última sessió del mes i de la setmana, amb les borses europees obrint amb baixades, alineades amb la tònica negativa del novembre i a l’expectativa de la dada clau del mes: la inflació a l’eurozona. Els mercats globals van mostrar comportaments divergents. Mentre que Europa i Àsia es van ressentir, Wall Street es va consolidar com el principal guanyador. En negatiu, va destacar la Xina, amb el Hang Seng desplomant-se, afectat per la creixent incertesa davant els riscos proteccionistes del govern de Trump. Paral·lelament, el bitcoin es va erigir com el gran protagonista del mes, amb una revaloració propera al 40%. En l’àmbit macroeconòmic, l’IPC de la zona euro al novembre va repuntar tres dècimes fins al 2,3% interanual, en línia amb les previsions del consens d’analistes. L’increment es va veure impulsat principalment per l’escalada de preus dels serveis del 3,9%. Aquesta dada és clau en el context del debat sobre la magnitud de la retallada de tipus d’interès en la propera reunió del BCE, prevista al desembre. Altres referències econòmiques també van ser rellevants a Europa com la taxa d’atur d’Alemanya, que es va mantenir estable al 6,1%, però les vendes minoristes van retrocedir un 1,5% interanual. A França, el PIB del tercer trimestre va créixer un 1,2% interanual, una dècima per sota de les previsions, i l’IPC es va situar en l’1,3%, superant lleugerament el registre del mes anterior, però per sota de l’1,5% esperat pels analistes. En to de tipus d’interès l’Euríbor 12 mesos, la principal referència dels préstecs variables a Andorra i a Espanya, va marcar la baixada més gran des de fa 15 anys, situant-se en un 2,5%, nivell que no s’observava des de setembre del 2022, i suma 8 mesos seguits reduint-se.