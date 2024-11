Atents avui a l’IPC de la zona euro

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades moderades, revertint la tendència negativa del tancament anterior, tot en una jornada sense la referència de Wall Street, que va romandre tancat per la festivitat del Dia d’Acció de Gràcies, precedent d’una de les jornades més esperades de l’any, el famós Black Friday, que dona el tret de sortida a les compres nadalenques dels Estats Units i examinarà el consum americà. Tot i això, les borses europees aconseguien tancar en positiu, destacant el bon comportament del sector de tecnologia o industrial, entre altres. Avui la jornada americana cotitzarà mitja sessió per festivitat. En l’àmbit macroeconòmic, es van publicar les dades preliminars d’inflació per a Espanya i Alemanya durant el novembre. A Espanya, l’índex de preus de consum (IPC) es va situar en el 2,4% interanual, registrant un repunt agressiu de sis dècimes des de l’1,8% de l’octubre, superant així la previsió consensuada dels analistes (2,3%). Aquest augment dels preus es va veure impulsat principalment per l’increment en la llum i els carburants. D’altra banda, la inflació a Alemanya va pujar dues dècimes, fins al 2,2%, superant les expectatives dels analistes, que esperaven el 2,3%. En conjunt, es preveu un repunt generalitzat de la inflació a la zona euro, tal com va destacar amb anterioritat la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Davant la probable escalada en els preus, es reduiria la probabilitat d’una retallada de tipus jumbo en la reunió del desembre, en un context marcat per les incerteses sobre la magnitud de l’ajust: el dilema es troba entre una reducció de 25 o 50 punts bàsics.