El PIB dels Estats Units es ratifica en el 2,8%

Les borses europees van iniciar la sessió amb lleugeres caigudes, prolongant la tendència baixista del dia anterior. Als Estats Units, l’obertura també va ser negativa, amb els inversors a l’expectativa de referències macroeconòmiques rellevants, com l’índex de preus PCE i la revisió del PIB del tercer trimestre. Això es produïa després que la jornada precedent l’S&P-500 i el Dow Jones tornessin a assolir màxims històrics aquest any. A l’Àsia, els mercats van mostrar dinàmiques contràries: el Nikkei japonès va retrocedir un 0,78%, mentre que el Hang Seng xinès van repuntar un 2,32%. En l’àmbit macroeconòmic, la jornada va estar marcada per la lectura final del PIB dels Estats Units, que es va mantenir en el 2,8% interanual, confirmant les estimacions preliminars i evidenciant una economia robusta malgrat els desafiaments inflacionaris, pujant a l’octubre un 0,3% intermensual. Aquesta xifra deixa sense una clara decisió de la Fed en la reunió del desembre. Les probabilitats de baixada de 25 punts bàsics estan pràcticament igualades a les probabilitats que l’organisme decideixi fer una pausa en la pròxima reunió, atès que addicionalment a les dades inflacionistes es tindrà en compte l’evolució del mercat laboral, en què ahir es va anunciar la xifra d’atur setmanal més baixa des dels darrers sis mesos. Addicionalment al PIB, l’altra dada clau de la jornada va ser l’índex de preus del consum personal (conegut per les sigles en anglès PCE). La dada es va situar en un 2,8% interanual, tal com esperaven els analistes. En l’àmbit empresarial, Grifols va patir una forta correcció de més del 9% en conèixer que Brookfield està considerant renunciar a l’OPA sobre la farmacèutica.