Els aranzels de Trump agiten els mercats

Les borses europees van començar la sessió amb baixades moderades, arran de les declaracions del president electe dels Estats Units, Donald Trump, que va anunciar possibles aranzels del 25% sobre Mèxic i el Canadà, així com un 10% addicional sobre la Xina. Aquesta proposta, presentada com una amenaça per fer front a la immigració il·legal i al tràfic de drogues, va generar fluctuacions als mercats globals. A l’Àsia, la notícia també va pesar en els mercats, amb el Nikkei japonès i la borsa de Shanghai tancant amb descensos. Europa va tancar caient un 0,80%, pesant les caigudes del sector d’energia, el sector salut i materials, entre altres, i només va sumar el sector de telecomunicacions gràcies a Deutsche Telekom. En l’àmbit macroeconòmic, Europa va viure una jornada pobra en referències, mentre que el focus d’atenció es va desplaçar als Estats Units. Es van publicar dades sobre el mercat immobiliari i la confiança del consumidor. Pel que fa a les vendes de nous habitatges de l’octubre, van mostrar un debilitament situant-se en 610.000, en contrast amb els 725.000 esperats, i molt per sota de les xifres anteriors. D’altra banda, es va donar a conèixer la confiança del consumidor de The Conference Bard, la qual va augmentar al novembre fins als 111,7 punts, superant la lectura del mes anterior (109,6) i lleugerament per sota de la previsió del consens d’analistes (111,8). Aquest repunt reflecteix una millora continuada en les perspectives de consum. En l’àmbit empresarial, els aranzels van tenir un impacte significatiu en els mercats de renda variable.