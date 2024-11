L’activitat empresarial de l’eurozona es contrau

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir la sessió amb pujades moderades seguint la tendència positiva del dia abans. No obstant, el balanç setmanal va reflectir caigudes als principals índexs del continent, tret de l’FTSE 100 anglès. L’FTSE MIB italià va liderar les pèrdues amb un retrocés proper al 3% i l’Eurostoxx 50 va limitar la caiguda setmanal. En l’àmbit macroeconòmic, la setmana va concloure amb la publicació dels PMI de manufactura, serveis i compost de la zona euro, que evidencien una contracció generalitzada, per sota dels 50 punts, el llindar que separa l’expansió de la contracció econòmica. El PMI compost de l’eurozona ha caigut fins als 48,1 punts aquest mes, dels 50,0 registrats a l’octubre, la contracció més notable des del gener. El sector serveis, principal motor del creixement econòmic de la regió, entra en territori contractiu per primer cop en 10 mesos. Alhora, el manufacturer prolonga la trajectòria descendent, amb un PMI de 45,2 i 20 mesos consecutius de contracció en la producció.

Tot i el deteriorament de l’activitat empresarial, les pressions inflacionistes han repuntat. Això planteja un escenari complicat per al Banc Central Europeu (BCE), que haurà de gestionar l’equilibri entre la lluita contra la inflació i el suport a una economia debilitada. Als mercats de renda fixa, les febles dades macroeconòmiques van pressionar a la baixa les rendibilitats sobiranes. En aquest context, el bo alemany a 10 anys va caure al 2,25%, i confirma el canvi d’expectatives del mercat. Tot plegat també va tenir impacte en el mercat de divises, i el canvi de l’euro-dòlar es va situar en nivells mínims i al trencar l’1,04, que no es veia des del novembre del 2022.