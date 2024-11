Les borses a Europa tornen al verd

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

La renda variable europea va inaugurar la sessió amb comportaments mixtos, després de quatre jornades consecutives de pèrdues, en total properes al 2%, impulsades per l’escalada del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Wall Street va iniciar la jornada en verd, tot i que ràpidament va girar cap al vermell, el mateix que va succeir amb l’acollida dels resultats de Nvidia publicats dimecres al tancament de Wall Street. Tot i superar còmodament les estimacions d’ingressos i beneficis gràcies a la forta demanda de xips per a intel·ligència artificial, que va batre àmpliament les expectatives de resultats, amb un creixement interanual del 94%, l’acció va caure en l’after hours pel ritme més lent de producció i comercialització del seu xip Blackwell. En l’àmbit macroeconòmic es va conèixer el PIB de l’OCDE, que va pujar fins al 0,5% en el tercer trimestre respecte als mesos d’abril a juny. L’increment interanual va ser de l’1,7%. Les xifres mostren una lleugera acceleració del creixement del PIB respecte al segon trimestre. El que pitjor comportament va tenir va ser Hongria, que va decréixer un 0,7%. Des de la banda de bancs centrals, ahir van destacar les declaracions del vicepresident del BCE, Luis de Guindos, que va assegurar que la decisió de rebaixar els tipus és clara, però que no s’hauria de córrer en el procés per prendre la decisió degut a les incerteses actuals i l’augment de les tensions comercials i dels conflictes globals. Aquesta expectativa es va reflectir als mercats de renda fixa, amb una baixada generalitzada en les rendibilitats dels bons sobirans a curt termini de la zona euro.