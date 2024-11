Les borses cotitzen sense la referència de Nvidia

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la sessió amb pujades moderades, recuperant-se lleugerament del tancament negatiu de la jornada anterior. Als Estats Units, l’obertura va ser mixta, sense grans moviments, tot i que els inversors van mantenir un to prudent en espera dels resultats trimestrals de Nvidia, l’empresa amb la major capitalització borsària del món, que es van conèixer amb les borses de Wall Street tancades. Addicionalment als resultats empresarials, les borses estan molt pendents de l’evolució de conflicte geopolític entre Rússia i Ucraïna després de l’escalada de la tensió entre ambdós països, amb l’ús d’armes nuclears i atacs amb míssils de llarga distància. En política monetària, ahir Europa obria amb la notícia que el Banc Popular de la Xina va decidir mantenir inalterats els tipus d’interès de referència a un any i cinc anys en el 3,60% i el 3,10%, respectivament, a la reunió del novembre. Aquesta decisió reflecteix una posició cautelosa, en un context de recuperació econòmica encara desigual al país asiàtic. Des d’Europa es va publicar l’informe sobre l’estabilitat financera del BCE, en què s’ha advertit que els mercats financers han experimentat repunts en les cotitzacions, que és interpretat per Frankfurt per un escenari d’alta volatilitat. En l’àmbit macroeconòmic europeu es va publicar l’índex de preus al productor (IPP) d’Alemanya corresponent a l’octubre, que va registrar una variació mensual positiva del 0,2%. Aquesta dada va superar tant la xifra del mes anterior (-0,5%) com la previsió del consens d’analistes, que esperava una contracció del -0,1%.