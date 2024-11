Atents avui a la inflació de la Zona Euro

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes, després d’un tancament negatiu la setmana anterior, amb l’Eurostoxx 50 cedint un 0,16% en el còmput setmanal. A l’Àsia, el Nikkei va tancar amb pèrdues de l’1,09% després de les declaracions del governador del Banc del Japó, Ueda, que no va proporcionar una guia clara sobre el calendari de futures pujades de tipus. En contrast, l’índex Hang Seng va repuntar, concretament un 0,77%, recolzat per unes dades d’ocupació i consum favorables a la Xina. Les borses europees van tancar sense tendència clara. El més destacat va ser la publicació de la balança comercial a la zona euro, amb un superàvit de 12,5 bilions al setembre, per sobre de la previsió de 7,9 bilions i de la dada del mes anterior (4,1 bilions). L’increment es va atribuir a un augment de les exportacions del 0,6%, en maquinària i vehicles, i a una reducció del 0,6% de les importacions, especialment en el sector energètic. No obstant , l’indicador clau de la setmana serà l’IPC de la zona euro d’octubre. En matèries primeres, el barril de petroli va repuntar. El cru WTI i Brent van patir caigudes del -4,77% i el -3,83% en el còmput setmanal. El descens es va atribuir a un augment sobtat en les reserves de cru de l’Agència Internacional de l’Energia dels EUA, amb un fort increment de l’oferta. A nivell empresarial, els mercats esperen expectants els resultats trimestrals de diverses companyies, destacant la publicació de Nvidia, de qui coneixerem demà amb les borses tancades. També es donaran a conèixer els resultats d’altres empreses com Walmart, Target, PDD Holdings o Deere & Company.