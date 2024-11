La Comissió Europea rebaixa les previsions del PIB

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals índexs europeus van obrir amb baixades moderades, a excepció de l’IBEX-35, després d’un tancament molt positiu la jornada anterior. A l’Àsia, les borses japoneses van tancar a l’alça, mentre que les xineses van continuar acumulant pèrdues. En l’àmbit macroeconòmic, la jornada es va presentar intensa en referències. En primer lloc, es va publicar el PIB del tercer trimestre al Japó, que va superar les previsions del consens d’analistes en dues dècimes, situant-se en un 0,9% interanual. Al Regne Unit, la variació mensual del PIB va sorprendre negativament amb un creixement del 0,1%, per sota del 0,5% previst pel mercat. A la Xina, el mercat laboral va mostrar una lleu millora, reduint la taxa d’atur fins al 5% a l’octubre, des del 5,1% registrat al setembre. A França, l’IPC general va repuntar fins al 0,3% mensual, després d’una caiguda de la inflació pronunciada de l’1,3% el mes anterior. La Comissió Europea va actualitzar les previsions de creixement econòmic per a la zona euro i el conjunt de la Unió Europea. Per al 2024, es va mantenir la previsió del PIB de la zona euro en el 0,8%, mentre que es va reduir una dècima la previsió per a la UE, fins al 0,9%. Als Estats Units les vendes minoristes van superar les estimacions mostrant-se encara robustes, sostenint les noves previsions que esperen un darrer trimestre fort gràcies al període nadalenc. En matèria de política monetària, el president de la Reserva Federal va comparèixer dijous i va afirmar que la fortalesa econòmica dels EUA permetia al banc central “anar amb més cura” en futures retallades dels tipus.