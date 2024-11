L’atur setmanal americà sorprèn els analistes

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees tancaven ahir amb fortes pujades, pròximes al 2%, impulsades principalment pel sector tecnològic, amb companyies com ASML i Infineon; el sector de telecomunicacions, amb Deutsche Telekom, i el sector energètic. En canvi, el sector de materials va ser el que va quedar més feble. A Wall Street, les borses americanes van obrir de manera estable després de la setmana d’eufòria provocada per la victòria de Donald Trump. En el terreny macroeconòmic, la jornada es va centrar en les dades del mercat laboral americà. Les sol·licituds setmanals de desocupació van baixar a 217.000, una caiguda de 4.000 respecte a la dada anterior de 221.000, i per sota de les previsions de 223.000. Aquesta dada és clau, ja que, amb la inflació més controlada, la Reserva Federal (Fed) ha posat el focus en l’evolució del mercat laboral com a indicador de la resistència econòmica en l’actual entorn monetari. Tot i això, la incertesa respecte a les futures polítiques inflacionistes del nou govern republicà podria complicar aquest equilibri. Avui els mercats estaran atents a la publicació de les vendes minoristes americanes. D’altra banda, els últims indicadors d’inflació dels Estats Units, tant l’IPC com l’IPP d’octubre, suggereixen que la Fed haurà de moderar el ritme de relaxació de la política monetària el 2025. Aquesta setmana, l’IPC va créixer dues dècimes per sobre de les expectatives, mentre que l’IPP va augmentar una dècima més del previst, situant-se en el 2,4% interanual. Especialment preocupant és l’IPP subjacent, que va pujar un 0,3% intermensual.