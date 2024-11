Els actius digitals tornen a ser els grans guanyadors

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mercats europeus van obrir amb tendències mixtes, després d’un tancament molt negatiu la jornada anterior, en què índexs com l’Eurostoxx-50, el CAC francès o el DAX alemany van patir caigudes superiors al 2%. A l’Àsia, el Nikkei japonès va caure amb força (-1,66%) enmig de les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina, que indirectament també afectarien el Japó. D’altra banda, Wall Street va obrir amb lleugeres caigudes, refredant-se una mica les fortes pujades viscudes des de las eleccions de la setmana passada als Estats Units. La dada clau de la jornada va ser la xifra d’inflació dels Estats Units, que no va sorprendre els analistes sent d’un 2,6% interanual, pujant dues dècimes respecte al setembre. L’IPC subjacent, que exclou aquells elements més volàtils com l’energia i els aliments frescos, es va situar en un 3,3% interanual. Aquesta xifra manté les expectatives elevades en una nova baixada dels tipus en la pròxima reunió de la Reserva Federal, després de la baixada de 50 punts del setembre.

Pel que fa al mercat de divises, l’euro es va depreciar a mínims anuals davant d’un dòlar que s’ha enfortit arran de la victòria de Trump a les eleccions presidencials dels EUA. El triomf republicà implica polítiques proteccionistes que afavoriran la producció interna, el mercat domèstic i, en conseqüència, la divisa nord-americana. Així, el tipus de canvi va trencar la barrera d’1,06 dòlars per euro. Pel que fa a les criptomonedes van tornar a ser notícia. El bitcoin tornava a superar els màxims recents, i trencava la barrera dels 92.000 dòlars en sessió europea.