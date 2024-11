La confiança inversora a la zona euro cau

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb caigudes notables, superant el punt percentual a la baixa i trencant la tendència positiva de la jornada anterior, cotitzant els dubtes sobre l’impacte d’un major proteccionisme als Estats Units. El mateix va passar als índexs asiàtics: el Hang Seng xinès i el Nikkei japonès van tancar amb baixades del 2,84% i el 0,48%, respectivament. A Wall Street, l’obertura va ser plana després d’unes sessions molt positives. Pel que fa a les criptodivises, el bitcoin va continuar el ral·li alcista, assolint nous màxims propers als 90.000 dòlars en l’obertura a Europa, impulsat per la recent victòria de Donald Trump a les eleccions nord-americanes. En l’àmbit macroeconòmic, la taxa d’atur al Regne Unit del setembre va pujar al 4,3% des del 4% del mes anterior, superant les expectatives del consens (4,1%) i mostrant un augment en el nombre d’aturats després de mesos de millores al mercat laboral. A la zona euro, l’índex ZEW de confiança inversora va caure de manera inesperada fins als 12,5 punts al novembre, des dels 20,1 del mes anterior, un descens que ha contradit la previsió d’un lleu increment de 0,4 punts per part del consens de mercat. Aquest retrocés es deu en gran manera a la victòria de Trump, que augura nous aranzels per als productes europeus. La situació es veu agreujada per la crisi política i industrial a Alemanya, reflectida en el mateix indicador per al país germànic, que ha baixat fins als 7,4 punts des dels 13,1 de l’octubre. En l’àmbit empresarial, la cadena nord-americana Home Depot ha publicat els seus resultats trimestrals.