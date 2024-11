Els índexs europeus inicien la setmana amb optimisme

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la setmana amb fortes pujades, després de viure una setmana de forta volatilitat amb la clara victòria del candidat republicà, Trump, aconseguint guanyar en ambdues càmeres i permetent-li a priori implementar amb més facilitat gran part del programa electoral. Les borses de l’Àsia tancaven la primera jornada de la setmana amb fortes caigudes, intradia del 2%. Les empreses més castigades van ser Tencent Holdings o Taiwan Semiconductor Manufacturing, afectades per l’impacte que poden tenir les restriccions comercials amb els Estats Units. La jornada tancava en verd als principals índexs europeus, tancant tots els sectors en positiu, destacant el bon comportament del sector industrial, financer o els materials. En l’àmbit macroeconòmic, ahir s’anunciava la dada d’inflació de la Xina, on la xifra es rebaixava del 0,4% interanual al 0,3% a l’octubre. Però la inflació subjacent va pujar i els preus de fàbrica van caure més lentament en termes intermensuals, senyal que els recents esforços d’estímul estan tenint efecte, tot i que el mercat està cotitzant com a insuficients les mesures proposades. Avui destacarà la dada d’inflació d’Alemanya i la dada més rellevant de la setmana es coneixerà demà, l’IPC dels Estats Units. Els analistes esperen que repeteixi la xifra anterior del 2,4%. Novament, les criptodivises ahir van sorprendre els mercats marcant màxims històrics. El bitcoin cotitzava per sobre dels 82.000 dòlars. La criptodivisa està sent un dels actius més beneficiats de la victòria de Trump, que va fer promeses que podrien impulsar el sector.