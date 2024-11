Setmana molt positiva a Wall Street

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb comportaments mixtos, trencant la tendència positiva de la sessió anterior després que a Wall Street tanqués dijous novament en positiu, amb els mercats encara celebrant la victòria de Donald Trump i l’actuació de la Reserva Federal. L’índex S&P-500 va assolir nous màxims històrics, apuntant una de les millors setmanes borsàries de l’any. A l’Àsia, el Hang Seng xinès va tancar l’última sessió de la setmana amb pèrdues per sobre de l’1%, mentre que el Nikkei japonès va registrar un lleuger increment del 0,30%. A Europa obria cotitzant la decisió de tipus presa dijous per la Reserva Federal, amb les borses europees tancades, en què l’organisme va decidir reduir novament els tipus d’interès en 25 punts bàsics, situant-los en el 4,75%, tal com preveia el consens d’analistes. A la roda de premsa posterior a la decisió, el president de la Fed, Jerome Powell, va deixar diversos titulars d’ interès. Powell va descartar la possibilitat, plantejada per un periodista, de situar la inflació per sota del seu objectiu del 2% per permetre que els nord-americans recuperin poder adquisitiu després d’anys d’elevada inflació. També va ser preguntat sobre la recent victòria de Donald Trump i va refermar la independència de la Fed respecte a la presidència. Durant la campanya, Trump va manifestar obertament el descontentament amb la gestió de Powell, generant especulacions sobre un possible canvi a la direcció de la Fed. En ser qüestionat, Powell va respondre de manera contundent que no dimitirà si Trump li ho demana, deixant clara la seva posició.