Europa es refà i tanca en positiu

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees iniciaven la jornada d’ahir amb pujades lleus, després de les fortes caigudes viscudes dimecres amb les notícies de la resolució de les eleccions americanes, cotitzant la incertesa de les polítiques proteccionistes dels republicans, i les possibles dificultats comercials amb els Estats Units. Va ser una jornada de menys a més, amb l’obertura americana que va animar els mercats europeus, que van tancar amb alces. L’Eurostoxx-50 tancava per sobre de l’1%. El sector de consum, tecnologia, industrials i el sector financer, que es refeia de la forta caiguda viscuda dimecres, van ser els més positius. Únicament van quedar en vermell el sector utilities i el de serveis de comunicacions. La dada clau del dia va ser, sens dubte, la reunió de política monetària de la Reserva Federal. La dada es va conèixer amb el mercat europeu tancat. Addicional a la Fed, la jornada d’ahir va estar carregada de bancs centrals. El Banc d’Anglaterra va complir el guió i va rebaixar els tipus 25 punts bàsics, sent la segona rebaixa dels tipus des que es va iniciar, a l’agost. El Riksbank, el Banc Central de Suècia, va optar per una retallada de tipus jumbo, de 50 punts bàsics, per reanimar l’economia, situant els preus del diner en nivells del 2,75%. Això contrasta amb la decisió del Banc de Noruega de mantenir els tipus sense canvis, com a resposta a la caiguda de la corona. En to empresarial, ahir va destacar la pujada de Warner Bros, que obria amb pujades de doble dígit gràcies a registrar novament beneficis en el tercer trimestre, trencant la tendència negativa de les darreres publicacions.