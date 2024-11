Fortes reaccions dels mercats per la victòria de Trump

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

A l’inici de la sessió europea, els mercats es trobaven a l’expectativa dels resultats de les eleccions nord-americanes, que ja apuntaven a una victòria de Trump. Les reaccions dels mercats ja eren perceptibles: els futurs de Wall Street cotitzaven en verd, prop del 2%, mentre el dòlar s’apreciava fins a l’1,07 contra l’euro des dels nivells previs d’1,09. La rendibilitat del bo nord-americà a 10 anys s’elevava al 4,43% a l’obertura europea i va cotitzar per sobre pròxim del 4,5% en sessió europea. La renda fixa descompta polítiques més inflacionistes per part del nou govern, fet que provocarà que la Reserva Federal probablement serà més prudent a l’hora de prendre la decisió de baixades dels tipus. Les criptodivises van sortir afavorides, amb el Bitcoin assolint nous màxims, per sobre dels 75 mil dòlars i superant els nivells vistos al març. Amb aquest context els mercats europeus obrien en verd, amb índexs com el DAX alemany i el CAC francès avançant més d’un punt percentual a l’inici de la sessió. L’alegria a Europa es va anar desfent a mesura que passava el dia, cotitzant-se la incertesa en vers al comerç amb els Estats Units i les polítiques proteccionistes dels republicans, tal com ja va succeir amb les borses asiàtiques que tancaven el dimecres amb caigudes per sobre del 2% del Hang Seng de Hong Kong. Les borses europees tancaven la jornada amb caigudes, destacant l’Ibex que va caure un 3%, llastrats pel sector financer, que va ser dels primers a cotitzar el risc d’increment d’aranzels als EUA. Les caigudes les va liderar sobretot BBVA, que tancava la jornada amb una caiguda superior al 6%.