Els mercats, expectants per les eleccions als EUA

Les borses europees van obrir la sessió d’ahir amb lleugeres pujades, en espera del desenllaç de les eleccions als Estats Units. Gran part de l’atenció es va concentrar en les eleccions, que es presenten com una cursa presidencial molt ajustada. Els analistes preveuen que el resultat definitiu podria tardar dies a conèixer-se i es plantegen les possibles conseqüències de cada escenari per als mercats. Addicionalment, les borses europees obrien amb el tancament de les borses asiàtiques amb repunts significatius. El Nikkei-225 japonès i el Hang Seng xinès tancaven amb increments de l’1,42% i el 2,14%, respectivament, impulsats per la publicació del PMI de serveis de Caixin, que va superar les previsions. Tancaven la jornada mixta, amb l’Eurostoxx pujant quasi el 0,40%, destacant el bon comportament dels sectors industrials, tecnològics, serveis de comunicació i financers. Per contra, el sector de la salut va ser un dels detractors, llastrat per la forta caiguda de la farmacèutica Astrazeneca, que tancava perdent més del 8%, després que es conegués la investigació sobre la companyia a la Xina per tàctiques comercials utilitzades per promocionar dos medicaments d’oncologia. En l’àmbit macroeconòmic, als Estats Units es va publicar el PMI no manufacturer de l’ISM per a l’octubre, un indicador de l’activitat fora del sector manufacturer, el qual va superar les previsions amb 56 punts, indicant expansió. També es van conèixer els PMI compost i de serveis del Regne Unit, situats en 51,8 i 52 punts, respectivament. Ambdós indicadors es mantenen en terreny expansiu.