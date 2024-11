Avui se celebren les eleccions americanes

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir la primera sessió de la setmana amb tendències mixtes, pendents de l’evolució de la manufactura a l’eurozona i de les eleccions als Estats Units, que se celebren avui. La setmana passada va tancar amb pèrdues per a la majoria d’índexs de la regió, amb l’Eurostoxx-50 cedint un 1,30%, a excepció de l’IBEX espanyol, que va pujar un 0,26%. A l’Àsia, la borsa japonesa va romandre tancada per festivitat nacional, mentre que el Hang Seng avançava lleugerament un 0,30%. Finalment, les borses europees tancaven la jornada en vermell. Gran part del focus d’atenció dels mercats avui recaurà en les eleccions presidencials als Estats Units. Amb les probabilitats bastant ajustades entre Donald Trump i Kamala Harris, el resultat serà molt rellevant per a l’àmbit econòmic i de política monetària per les polítiques contràries d’ambdós partits. L’altra dada clau de la setmana també vindrà dels Estats Units, atès que dijous vinent es produirà la reunió de política monetària de la Reserva Federal, en què hi ha molts analistes que esperen que la Fed novament redueixi els tipus d’interès. En l’àmbit macroeconòmic, ahir es va publicar el PMI manufacturer de l’octubre a la zona euro, així com les dades d’Espanya, França, Itàlia i Alemanya. L’indicador es va situar en 46 punts, suposant una millora substancial d’un punt respecte al mes anterior i superant la projecció del consens. Tot i trobar-se encara en terreny contractiu, per sota dels cinquanta punts, aquest és el major registre des de juny d’aquest any. Per països, va sorprendre molt positivament Espanya.