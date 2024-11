La inflació a l’eurozona repunta i frena expectatives

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat de renda variable europeu va tancar amb baixades moderades, seguint la tendència negativa de dimecres. A l’Àsia, el Nikkei japonès va trencar una ratxa de tres sessions molt positives, i va tancar la sessió amb una caiguda del -0,59%. Ahir va ser una jornada intensa en dades macroeconòmiques. En primer lloc, es va publicar la dada d’IPC de l’eurozona. A Espanya, Alemanya i França va repuntar fins al 2% interanual a l’octubre, respecte a l’1,7% del mes anterior. Aquesta nova dada ha allunyat la probabilitat d’una retallada elevada de tipus per a la pròxima reunió, pressionant així a l’alça les rendibilitats dels bons sobirans europeus. A més, la taxa d’atur a l’eurozona es va mantenir en el 6,3% de la població activa. El Banc del Japó va mantenir inalterats els tipus d’interès en el 0,25%, en línia amb el consens del mercat. L’atenció es gira ara cap a la reunió del desembre, on s’espera una possible pujada de la referència. A la Xina, es van publicar els PMI compost, manufacturer i de serveis, que es van situar per sobre dels 50 punts, fet que indica expansió i millora respecte del mes anterior. Pel que fa als EUA, es va publicar l’índex PCE, indicador essencial per a la Fed en l’avaluació de la inflació del país, que s’ha situat en 0,2%. D’altra banda, també han sortit les dades de les sol·licituds setmanals d’atur, amb la xifra més baixa en 5 mesos: 216.000, fet que reflecteix la fortalesa del mercat laboral. Ahir es van publicar resultats de Meta i Microsoft, que tot i superar estimacions de vendes i beneficis no van ser ben rebuts pels inversors. D’altra banda, ahir destacaven els resultats de la banca espanyola, amb CaixaBank, Sabadell i BBVA registrant més beneficis de l’esperat, després de xifres decebedores de Santander.