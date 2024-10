El PIB de l’eurozona creix en el tercer trimestre

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir ahir en vermell, aprofundint les caigudes de la jornada anterior, mentre es mantenien a l’expectativa d’una agenda carregada de referències macroeconòmiques i resultats empresarials. Wall Street, en canvi, obria en positiu impulsat per la pujada d’Alphabet, que va presentar resultats superant les estimacions de vendes i beneficis. A l’Àsia, tendències mixtes: el Nikkei japonès va pujar un 1,16%, mantenint la tendència positiva de la setmana, i el Hang Seng xinès es deixava un -1,55%. Ahir va ser una jornada intensa en referències macroeconòmiques, destacant la primera estimació del PIB del tercer trimestre als EUA i a l’eurozona, incloent-hi els indicadors per a Espanya, Alemanya i França. Pel que fa als EUA, el PIB trimestral va resultar inferior a les previsions dels analistes, que esperaven que es mantigués pla. A l’eurozona, el PIB va sorprendre positivament amb un creixement interanual del 0,9% respecte del 0,6% del trimestre anterior. En conjunt, aquestes dades de la regió allunyen la possibilitat d’un retall de tipus “jumbo” a la pròxima reunió del BCE al desembre. Individualment, destaca el bon comportament de l’economia espanyola, amb un creixement interanual del 3,4%, mentre que França ha maquillat l’alentiment gràcies a l’impacte positiu dels JJOO. També es van publicar les dades preliminars de l’IPC d’octubre per a Espanya i Alemanya, amb un repunt fins a l’1,8% per a Espanya i fins al 2% interanual per a Alemanya. Finalment, la taxa d’atur a Alemanya va augmentar un punt percentual, situant-se en el 6,1%, conforme a l’estimació del consens d’analistes. En l’àmbit empresarial, es van presentar els resultats del tercer trimestre de Microsoft i Meta.