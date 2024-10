El PIB americà: la clau de la jornada

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir en verd, però la tendència va capgirar en iniciar la sessió nord-americana, transformant els guanys inicials en pèrdues. Wall Street va obrir en vermell, els mercats comencen a cotitzar un lleuger avantatge de Trump. Així s’ha vist reflectit en la renda fixa, on el bo americà a 10 anys ha trencat la barrera del 4,3%, cotitzant tipus més elevats durant més temps per les polítiques més inflacionistes de Trump, fet que portaria a la Fed a no poder dur a terme les baixades de tipus al ritme previst. A escala empresarial ahir van decebre els resultats de McDonald’s i de Ford, tot i que la clau del dia es donava a conèixer amb les borses d’ambdós Atlàntics tancades, amb els resultats d’Alphabet i AMD. La jornada d’avui estarà marcada per la publicació de resultats novament i pel PIB americà. Els analistes esperen que se situï en un 3%. En l’àmbit macroeconòmic, es van publicar les enquestes JOLTS d’ofertes de feina als EUA, essencials per analitzar el panorama del mercat laboral. Es va situar en 7,44 milions d’ofertes, una xifra inferior a la del mes anterior i que decebia analistes. Així, el mercat laboral nord-americà torna a mostrar signes de refredament. També als EUA, l’índex de confiança del consumidor de The Conference Board d’octubre va augmentar notablement fins als 108,7 punts, des dels 99,2 punts del setembre, es veu una millora en les perspectives dels consumidors sobre l’economia. De manera similar, a Alemanya, l’índex GfK de clima del consum per a novembre ha reflectit una lleugera millora, situant-se en -18,3 punts respecte als -21 punts de l’octubre. Aquest increment, tot i que modest , s’alinea amb els recents indicadors de repunt a l’economia alemanya.