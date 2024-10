L’IPC americà i els resultats empresarials marcaran la setmana

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat de renda variable europeu va iniciar la setmana amb pujades notables, superant el mig punt percentual a l’obertura. A l’Àsia, el Nikkei japonès tancava la jornada amb alces d’un 2,01% trencant la tendència dels darrers dies. La setmana anterior l’evolució dels mercats va estar marcada per les expectatives de les eleccions americanes, i per la publicació de resultats del tercer trimestre de companyies d’alt nivell: un terç de les empreses de S&P van publicar resultats, dels quals el 74% van superar les expectatives del consens. Així, es denoten unes fortes expectatives a les borses, i introduïm una nova setmana de resultats empresarials, més intensa que l’anterior, amb la publicació de cinc de les set anomenades magnífiques dels EUA: Alphabet, Amazon, Apple, Meta i Microsoft, juntament amb altres grans companyies com ara Ford, Visa, AMD, McDonald’s o Pfizer. Amb aquest context les borses europees tancaven ahir en positiu, gràcies a sectors com el financer, consum i materials. En l’àmbit macroeconòmic, la setmana es presenta amb una agenda plena d’indicadors com el PIB del tercer trimestre dels EUA demà o l’IPC de la zona euro i els PMI de la Xina dijous. Ahir es va publicar l’avanç de les vendes al detall a Espanya, que van augmentar fins a un 4,1% interanual al setembre, davant del 2,4% de l’agost: es consolida la imatge d’un bon any per a l’economia espanyola. En matèries primeres, l’or continua amb una forta revaloració enguany, amb una pujada en l’any de més d’un 30% i nous màxims històrics la setmana passada per sobre dels 2.700 dòlars per unça. En contrast, el preu del petroli iniciava la setmana amb fortes correccions, arran de l’atac d’Israel a l’Iran a instal·lacions militars.