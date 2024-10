L’atur a Espanya se situa a nivells del 2008

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir ahir amb lleugeres baixades, tancant una setmana negativa per a la renda variable europea. A l’Àsia, el Nikkei japonès va registrar un fort retrocés del 3% en el còmput setmanal. Pel que fa al mercat de renda fixa, les rendibilitats dels trams curts dels bons sobirans europeus han seguit disminuint, mentre que el bo nord-americà a dos anys ha ampliat lleugerament, influït per una major probabilitat de victòria de Donald Trump a les eleccions del 5 de novembre, i la interpretació que les polítiques futures dels republicans seran més inflacionistes i provocaran que la Reserva Federal no podrà rebaixar els tipus d’interès amb la senda prevista actualment. En l’àmbit macroeconòmic, l’atur a Espanya va caure inesperadament fins a l’11,21% en el tercer trimestre, des de l’11,27% del trimestre anterior, assolint la taxa més baixa des del 2008, però mantenint-se encara a la cua de la zona euro. També a Espanya, l’índex de preus del productor (IPP) va caure un 5,2% interanual al setembre, mostrant una moderació significativa en els preus. A Alemanya, l’índex de confiança empresarial, l’Ifo, va pujar fins als 86,5 punts a l’octubre, superant els 85,4 punts del setembre i suggerint millors perspectives per al sector privat, en línia amb els registres de PMI, que van superar les expectatives. Des de l’Àsia es va conèixer l’IPC subjacent de Tòquio, que es va moderar fins a l’1,8% a l’octubre, per sota de l’objectiu inflacionari del banc central japonès, tot i que no va superar les previsions dels analistes. La setmana vinent els analistes estaran pendents del PIB dels EUA.