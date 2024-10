Tesla enlluerna els mercats

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat de renda variable europeu obria repuntant i trencava la tendència negativa. Alhora, a Wall Street obria en positiu, impulsada pels bons resultats del tercer trimestre de diverses companyies, destacant la bona acollida de Tesla, que obria pujant a doble dígit després de superar les estimacions en beneficis i oferia unes previsions convincents i satisfactòries per als inversors. Amb aquest context les borses europees tancaven en verd. Bon comportament del DAX, l’Eurostoxx 50 va pujar 0,30% –beneficiat per sectors com serveis de comunicacions i sector tecnològic–. En l’àmbit macroeconòmic, es van publicar els PMI manufacturer i de serveis de la Zona Euro, incloent-hi dades de França i Alemanya. Tot i que els indicadors avançats continuen reflectint debilitat a la regió –amb un PMI compost que puja lleugerament a 49,7 punts–, la millora significativa del PMI manufacturer, gràcies en part a Alemanya, calma momentàniament les alarmes recents sobre el país. No obstant, el de serveis va retrocedir lleugerament fins als 51,2 punts. Aquesta situació podria empènyer el BCE a seguir amb les baixades de tipus, com ja ha suggerit Christine Lagarde, especialment si els indicadors econòmics segueixen debilitant-se. Des de Wall Street, els PMI van sorprendre positivament superant les previsions. El sector industrial, tot i la millora de la dada, segueix cotitzant per sota del nivells de 50, mantenint-se en terreny de contracció. També es van conèixer les dades del mercat laboral setmanal amb les xifres d’atur setmanals situant-se en 227.000 sol·licituds, 15.000 persones menys. Pel que fa a les divises, l’euro continua depreciant-se davant del dòlar nord-americà, arribant a trencar la barrera de l’1,08.