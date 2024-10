El bo americà repunta novament

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir ahir en positiu, revertint la tendència negativa de dimarts, tot i que al final de la jornada tancaven de nou la gran majoria en negatiu, a excepció de l’IBEX que ho feia en verd. L’Eurostoxx 50 tancava caient quasi un 0,4%. Als EUA obrien en vermell, a l’espera de les pistes dels propers moviments de la Fed amb la publicació de les seves Actes a última hora i els resultats de grans corporacions americanes com Boeing, Coca-Cola o AT&T o les xifres de Tesla que es van conèixer amb els mercats dels dos Atlàntics tancats. Tot això es va afegir la forta caiguda de la companyia de restauració americana, McDonald’s després que s’alertés d’un brot d’E.coli en diverses hamburgueses. Pel que fa a la política monetària, ahir es va anunciar la decisió del Banc del Canadà sobre els tipus d’interès. Tal com s’esperava, els va retallar en 50 punts bàsics, situant la taxa de referència al 3,75% i accelerant el ritme de rebaixa dels tipus, així pretén impulsar el creixement econòmic i mantenir la inflació controlada a prop de l’objectiu del 2%. D’altra banda, la presidenta del BCE va concedir una entrevista a Bloomberg en què va afirmar que les dades de la zona euro són “relativament tranquil·litzadores” i que s’espera una inflació controlada pel 2025. No va indicar quina serà l’actuació sobre els tipus en un futur immediat. Tot i això, Centeno, membre del Govern del BCE, va indicar que no es descarta la fórmula de la Fed o del Banc de Canadà de fer una baixada jumbo, de 50 punts bàsics. En aquest context, i previ a la publicació de les Actes de la Fed, el bo americà a 10 anys va tornar a repuntar cotitzant al 4,25%, nivells que no s’observaven des de juliol.