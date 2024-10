Sessió en vermell per a les borses europees

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els índexs europeus van tancar ahir una jornada en negatiu. Els més negatius van ser la borsa italiana i la suïssa, amb caigudes de 0,64% i 0,80% respectivament. A Wall Street, l’obertura va seguir la tendència marcada per les borses d’Europa, amb caigudes al voltant del mig punt percentual tant per al Nasdaq 100 com per a l’S&P 500. El focus d’atenció dels mercats avui estarà en la compareixença de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, i dels resultats empresarials. En àmbit macroeconòmic, la setmana segueix escassa en indicadors. L’única dada a destacar ahir va ser la publicació de l’IPC subjacent del Banc del Japó, que es va moderar una dècima percentual respecte del mes anterior, passant de l’1,8% a l’1,7% interanual. Així, la inflació al Japó es modera a un ritme ferm, fet que podria frenar o reduir la tendència de pujades de tipus d’interès del BoJ iniciada al març, que actualment situa la referència al 0,25%. Una referència elevada i atípica en el context històric de política de tipus ultrabaixos del Japó, on el màxim històric és del 0,50%. El més destacat de la setmana serà el dijous que es coneixeran les dades de PMI industrials i de serveis dels Estats Units, junt amb les dades del mercat laboral setmanals. I des d’Europa, divendres coneixerem l’índex de confiança empresarial d’Alemanya, la info que després de les dades més febles alemanyes serà rellevant conèixer l’opinió empresarial del país. A nivell empresarial, avui sabrem els resultats de grans companyies dels Estats Units, Europa i la Xina. Algunes de les empreses més destacables que presentaran les seves xifres del tercer trimestre són Tesla, Coca-Cola, IBM, Boeing, Heineken i China Unicom.