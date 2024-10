Setmana positiva per a les borses europees

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir concloïa una setmana positiva per a la renda variable, marcada pel retall de 25 punts bàsics del BCE i els resultats empresarials nord-americans. La rebuda dels fets va ser favorable a Europa, amb els índexs de referència alemany, espanyol i italià experimentant alces superiors a l’1% en el còmput setmanal. A l’altra banda de l’Atlàntic, les pujades també han estat significatives, amb el Nasdaq 100 i el Dow Jones registrant màxims històrics. A l’Àsia, el Nikkei japonès i el Hang Seng xinès van tancar en negatiu. Tot i experimentar pujades del 3% divendres després de la publicació del PIB del tercer trimestre de la Xina, que va superar les expectatives, situant-se en el 4,6% interanual, el repunt final no va ser suficient per pal·liar les pèrdues de principis de setmana, derivades de la decepció pel pla d’estímul econòmic de Pequín. Pel que fa al mercat de renda fixa europea, tot i la baixada dels tipus del BCE la variació dels bons governamentals no ha arribat a ser abrupta, ja que el mercat ja descomptava en un 90% la baixada de tipus en 25 punts bàsics del BCE en la reunió celebrada el dijous. En matèries primeres, el preu del petroli ha caigut, amb el barril de cru Brent abaixant més d’un 5% davant la relaxació de les tensions a l’Orient Mitjà i la constatació d’una demanda més feble. Altrament, l’or ha tornat a registrar màxims històrics durant la setmana, arribant a sobrepassar la barrera dels 2.700 dòlars per unça, en un entorn d’incertesa i volatilitat en què els inversors busquen actius refugi. A nivell empresarial, Netflix va publicar les xifres corresponents al tercer trimestre de l’any, superant les estimacions amb un augment del benefici del 52%, fet que va impulsar les accions més d’un 5% en l’after hours del dijous.