El BCE anuncia baixades dels tipus d’interès

El mercat de renda variable europeu obria la sessió d’ahir amb lleugeres pujades a l’espera de l’anunci de la decisió de tipus d’interès del Banc Central Europeu. Amb l’anunci de rebaixa, les borses europees reaccionaven en positiu tot i que a final de la sessió es rebaixava l’optimisme, tancaven mixtes. L’Ibex trencava la tendència positiva i era dels pocs índexs en vermell. La clau de la jornada va ser la reunió de política monetària del Banc Central, tal com s’esperava, i l’organisme monetari va rebaixar novament els tipus de referència en 25 punts bàsics, situant al 3,25%, el nivell més baix des de març del 2023. La presidenta va indicar que l’organisme esta preocupat per l’activitat econòmica que s’observa per sota del previst, i va provocar incertesa als analistes de quines seran les properes actuacions. La decisió es produïa hores després de l’anunci de l’IPC de la zona euro corresponent al mes de setembre, que va mostrar una caiguda considerable, en línia amb l’observat en diversos països de la regió dies abans. La variació interanual de l’IPC general es va revisar 0,1 punts percentuals a la baixa respecte de l’estimació inicial. La major contribució a aquesta desacceleració ha provingut de serveis, seguit d’aliments, alcohol, tabac, béns industrials i energia. D’aquesta manera, la inflació a l’eurozona se situa per sota de l’objectiu del BCE del 2% per primer cop en tres anys. Des de Wall Street es van conèixer les vendes minoristes americanes que continuant sòlides. El mercat de renda fixa es va observar amb ampliacions en les referències governamentals i pesa l’incertesa de l’actuació en les properes reunions.