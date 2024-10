El gran dia del Banc Central Europeu

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van accentuar les caigudes en l’obertura de dimecres, després d’un tancament molt negatiu la jornada anterior a ambdues bandes de l’Atlàntic. Per la seva part, Wall Street va patir fortes correccions a causa d’una sotragada en el sector dels semiconductors, impulsada per uns resultats molt decebedors d’ASML, que per error es van conèixer abans del previst. Tancaven la jornada mixtes, l’IBEX tornava a ser dels pocs que tancaven en verd. Ahir va ser una jornada marcada per la presentació de resultats de grans companyies com van ser els de la companyia de luxe per excel·lència a Europa, LVMH, que iniciava la jornada amb fortes caigudes després de presentar els resultats del tercer trimestre, i s’observava la primera caiguda de les vendes des de la pandèmia el 2020. D’altra banda, els resultats d’ASML van seguir pesant amb força a la cotització, després de la forta decepció de les xifres. Ahir al Regne Unit es va conèixer la dada d’inflació que va sorprendre els mercats, moderant-se més del previst al mes de setembre, en un l’1,7% enfront del 2,2% registrat el mes anterior. La inflació se situa per sota de l’objectiu del 2% del Banc d’Anglaterra per primera vegada des de l’abril de 2021. La clau del dia i de la setmana es donarà a conèixer avui amb la reunió de política monetària del Banc Central Europeu, en què les autoritats monetàries anunciaran la decisió sobre els tipus d’interès. El mercat espera un retall de 25 punts bàsics després de les dades més recents d’IPC, amb països com Espanya, França i Alemanya situant-se per sota de l’objectiu del 2% del BCE.