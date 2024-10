Caigudes generalitzades a les borses

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van tancar amb fortes caigudes. L’Eurostoxx 50 ho feia pròxim al 2%, llastat sobretot pels sectors tecnològic i energètic; sols es mantenien en positiu el sector de comunicació, utilities i l’àmbit financer. A més, va ser una jornada intensa en dades macroeconòmiques, amb la primera revisió de l’IPC d’Espanya i França. Al segon es va observar una forta moderació de la inflació i es va revisar la primera estimació en 0,1 punts percentuals fins a l’1,1% interanual, un avanç notable respecte a l’1,8% de l’agost. A Espanya es va confirmar la dada preliminar de l’1,5% interanual, una millora destacable respecte al 2,3% del mes anterior. Així, tots dos aconsegueixen situar-se per sota de l’objectiu del 2% del BCE. També es va revisar a la baixa en 0,1 punts percentuals la taxa d’atur del Regne Unit a l’agost, que es va situar en el 4%, una clara millora en el mercat laboral britànic. Finalment, l’índex ZEW va oferir la confiança inversora d’octubre a la zona euro, que va avançar fins als 20,1 respecte als 9,3 de setembre, i millora així les expectatives dels inversors. El preu del petroli va caure amb força: el Brent va cotitzar en nivells de 73 dòlars el barril, xifra que suposa d’entrada caigudes de més d’un 5% per les possibles represàlies d’Israel com a resposta als atacs d’Iran de l’1 d’octubre. En l’àmbit empresarial, ahir es van publicar els resultats corresponents al tercer trimestre de grans companyies com Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs i Citigroup, entre d’altres. La tònica ha estat generalment positiva, amb les empreses esmentades superant les expectatives del mercat.