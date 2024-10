El Banc Central Europeu protagonitza la setmana

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals índexs europeus obrien ahir la primera sessió de la setmana amb comportaments mixtos sense grans referències macroeconòmiques. Tampoc es van aclarir els dubtes des de la Xina de com s’implementaran les grans mesures anunciades. A més, Europa obria amb les dades no favorables de la inflació xinesa, que tornava a reduir-se del 0,6% anual fins al 0,4% al setembre, per sota de les expectatives. El centre d’atenció de la setmana serà la reunió el dijous del Banc Central Europeu, en què coneixerem si hi haurà noves modificacions en el preu del diner a la zona euro. El mercat descompta una nova retallada de tipus de 25 punts bàsics, tot i que a la darrera reunió el BCE no va donar un missatge clar de quina seria l’actuació que caldria realitzar per a properes reunions. Amb Wall Street semifestiu per la celebració del Dia de Colom, no va haver-hi gaires referències a Europa, que aconseguia tancar la jornada en verd. L’Eurostoxx 50 tancava positiu, gràcies a sectors com la tecnologia, utilities i serveis de comunicacions; únicament van tancar en negatiu l’àmbit de consum i materials. La borsa francesa va quedar ressagada per l’anunci de l’agència de qualificació creditícia Fitch que mantenia França en l’AA-, però va rebaixar la perspectiva d’estable a negativa argumentat per un augment del dèficit fiscal del govern gal. En l’àmbit empresarial, segueix la ronda de resultats del tercer trimestre i coneixerem les xifres de grans companyies: Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup o Netflix a Wall Street, i a Europa les de LVMH, Nokia, Vinci, Volkswagen i ASML, entre d’altres.