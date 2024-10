La banca americana, protagonista de la jornada

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat de renda variable europeu va obrir l’última sessió de la setmana en negatiu, encara afectat per la dada d’inflació del setembre als EUA, que prèviament havia impactat els índexs nord-americans tancant lleugerament en negatiu. En contrast, el Nikkei es va anotar un 0,42%, tancant una setmana positiva amb un guany del 2,50%. Des d’Àsia no totes les notícies eren positives, les borses xineses van aprofundir les caigudes, tancant la setmana amb un descens del -3,14% en el cas del FTSE Xina A50. En l’àmbit macroeconòmic, es va publicar l’IPC del setembre d’Alemanya, que es va mantenir en l’1,6% interanual, en línia amb les expectatives del consens de mercat. Al Regne Unit es van publicar diverses dades macroeconòmiques, entre elles el PIB d’agost, i el creixement interanual es va situar en el 0,2% intermensual, denotant una lleugera desacceleració en el segon semestre de l’any. Els inversors mantenen la percepció que el Banc d’Anglaterra podria retallar tipus d’interès progressivament els pròxims mesos. En política monetària, el full de ruta de la Fed podria veure’s alterat per les dades recents que indiquen més pressió inflacionista (amb l’IPC general retrocedint menys del previst i el subjacent repuntant), i l’increment de les sol·licituds de prestacions per atur o les afectacions per l’huracà Helene. A escala empresarial, es van publicar els resultats del tercer trimestre de diverses firmes nord-americanesamb bones dades. Wells Fargo va compensar la caiguda dels tipus amb millors resultats de la banca d’inversió apujant comissions un 37%. Els resultats de JP Morgan, tot i la cautela del director, van superar les previsions en ingressos.