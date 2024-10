La inflació americana es modera menys del previst

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir ahir a la baixa a l’espera de la dada clau de la jornada, l’inflació del setembre als EUA, i després d’un tancament positiu a ambdues bandes de l’Atlàntic. A l’Àsia, el Nikkei seguia la tendència alcista, amb un 0,29%, mentre les borses xineses repuntaven fortament, amb el Hang Seng pujant prop de tres punts percentuals. Finalment les borses europees tancaven a la baixa, excepte la italiana. Per sectors, el que millor es va comportar va ser serveis de comunicacions i energia, i els que més van llastrar van ser el d’Utilities, salut i tecnologia. En to de BCE, ahir es van publicar les actes de la darrera reunió de política monetària, mentre que dimarts van sortir les actes de la mateixa reunió per part de la Fed. En l’àmbit macroeconòmic la dada d’IPC dels EUA de setembre va centrar la jornada, ja que va reduir-se respecte a l’anterior, però no tant com els analistes esperaven: es va situar en un 2,4%. Juntament amb les xifres laborals de la setmana anterior, redueixen les probabilitats que la Fed torni a reduir els tipus d’interès de manera dràstica, tal com va fer en la reunió del setembre, en què va rebaixar 50 punts. A la propera reunió, fins i tot hi ha analistes que descarten que s’abaixin. L’altra dada de la jornada va ser la taxa d’atur setmanal americana. La xifra va sorprendre repuntant fins als 258.000, situant-se en nivells molts alts, màxims des d’agost del 2023. A Europa, es van conèixer dades d’Alemanya. En aquesta ocasió van ser les vendes al detall dels mesos de juny, juliol i agost. En la comparativa mensual, es va observar un creixement continu, acabant amb un increment interanual del 2,1% a l’agost que supera les expectatives dels analistes.